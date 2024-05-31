У Туреччині висловилися щодо можливої участі НАТО у війні в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, але не хоче, щоб НАТО брало участь у війні.

Про це він сказав у п'ятницю, 31 травня, наприкінці неформальної зустрічі глав дипломатій країн Північноатлантичного альянсу, що відбулася в Празі, передає AFP.

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні та здатність України забезпечувати стримування [російської агресії], але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні", - сказав Фідан.

За словами голови турецького зовнішньополітичного відомства, Анкара вважає, що “підтримка України в гарантуванні її територіальної цілісності та звільнення її територій — це один аспект, а участь НАТО у війні — інший”.

Фідан зазначив, що участь НАТО у війні “ризикує призвести до регіональної експансії (конфлікту) і до навіть більших криз”.

Міністр закордонних справ Туреччини зробив ці зауваження в контексті того, що кілька країн НАТО, включаючи США, мають намір відреагувати на посилення російських ударів по українській території, особливо по цивільних цілях, пояснює AFP.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив країни НАТО у провокуванні нового рівня напруженості і підштовхуванні України до продовження “безглуздої війни”.

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