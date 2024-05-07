У залі засідання уряду Польщі знайшли "прослушку"

У місті Катовіце на півдні Польщі знайшли "жучок" у залі, де мало бути виїзне засідання міністрів.

Польські спецслужби виявили пристрої для підслуховування в кімнаті, де 7 травня мали зустрітися міністри.

Про це пише Reuters.

Видання стверджує, що будучи центром західних військових поставок в Україну під час більш ніж дворічної війни РФ, Польща була у стані підвищеної готовності через шпигунство.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування в приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце", - написав речник служби безпеки Яцек Добжинськи на X.

Він не прокоментував походження пристроїв, але сказав, що зустріч відбудеться, як і планувалося, о 10:00.

Міністри мали обговорити енергетичну політику, зокрема відмову від вугілля та програму пом'якшення впливу високих цін на електроенергію для малозабезпечених сімей.

Нагадаємо, керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявив раніше, що кремлівський "фюрер" Володимир Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Втім, його зупиняє позиція західних країн.

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