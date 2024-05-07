В зале заседания правительства Польши нашли "прослушку"

В городе Катовице на юге Польши нашли "жучок" в зале, где должно было быть выездное заседание министров.

Польские спецслужбы обнаружили подслушивающие устройства в комнате, где 7 мая должны были встретиться министры.

Об этом пишет Reuters.

Издание утверждает, что являясь центром западных военных поставок в Украину во время более чем двухлетней войны РФ, Польша была в состоянии повышенной готовности через шпионаж.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для прослушивания в помещении, где сегодня должно состояться заседание Совета министров в Катовице", — написал представитель службы безопасности Яцек Добжински на X.

Он не прокомментировал происхождение устройств, но сказал, что встреча состоится, как и планировалось, в 10.00.

Министры должны обсудить энергетическую политику, в частности, отказ от угля и программу смягчения влияния высоких цен на электроэнергию для малообеспеченных семей.

Напомним, руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявил ранее, что кремлевский "фюрер" Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Впрочем, его останавливает позиция западных стран.

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