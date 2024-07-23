Угорщина заблокувала гроші ЄС на зброю для України – заява Борреля

Країни-члени ЄС наполягали на "неприйнятності" блокування допомоги України, але домовитися з Угорщиною не вдалося.

Угорщина відмовилась зняти вето на черговий транш з Європейського мирного фонду для військової підтримки України.

Про це заявив високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

Боррель повідомив, що під час засідання зовнішньополітичної Ради ЄС міністри обговорювали необхідність збільшення допомоги Україні та розблокування коштів Європейського фонду миру, кошти з якого призначені для закупівлі зброї.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються на рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", – сказав високий представник ЄС.

За його словами, присутні представники країн-членів ЄС "наполягали на тому, що це неприйнятно", але домовитись про зняття блокування не вдалося.

Боррель не назвав, яка країна блокує допомогу, але відомо, що саме Угорщина раніше вже застосувала своє право вето на черговий транш європейських коштів для України.

Нагадаємо, у ЄС повідомили, коли до України надійдуть перші 1,4 млрд євро від заморожених активів РФ. Кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України.

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