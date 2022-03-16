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Українська діаспора в Румунії передала Україні понад 700 тонн гуманітарної допомоги

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Українська діаспора в Румунії передала Україні понад 700 тонн гуманітарної допомоги

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії

Частина гумдопомоги поїхала безпосередньо до міст, які постійно перебувають під обстрілами.

Філії Союзу українців Румунії (СУР) відправили до України п’ять гуманітарних конвоїв, які складалися з 36 вантажівок.

Про це повідомила Філія Союзу українців Румунії у Фейсбук.

Зазначається, що допомога була доставлена до Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей, звідки була перерозподілена біженцям з Центральної та Східної України, а також відправлена у міста, які перебувають під обстрілами російських військ.

"Загалом в Україну вже було відправлено понад 700 тонн продуктів першої необхідності, зібраних у приміщення Союзу українців Румунії. Уся гуманітарна допомога була перевезена на вантажівка членів СУР або волонтерів чи донорів і передана представникам української місцевої влади на пунктах пропуску румунсько-українського кордону Сірет-Порубне, Сігету-Мармацієй-Солотвино, Халмеу-Дякове", — повідомили в СУР.

Крім того, представники СУР наразі перебувають на пунктах пропуску, розташованих на кордоні з Україною і надають всю необхідну підтримку. Їх можна впізнати за бейджами з надписом та логотипом СУР.

Союз українців Румунії подякува усім суб’єктам підприємницької діяльності, неурядовим організаціям та волонтерам, які долучилися та зробили свій внесок в успішну доставку п’ятьох гуманітарних вантажів для біженців, які знаходяться як на румунсько-українському кордоні, так в західних областях України.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії / ©
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії / ©
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії / ©
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії

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