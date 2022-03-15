На рахунок Нацбанку для підтримки армії надійшло 11,75 млрд грн

Загалом на підтримку армії та гуманітарну допомогу зібрано близько 12 млрд грн.

Станом на 15 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 11,75 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 67,6 млн грн.

Національний банк вже перерахував на потреби військових – майже 11,7 млрд грн.



Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 15 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано 260,75 млн.

Зокрема понад 128 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 260,75 млн грн.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, заставу за експрокурора з Одеської області перерахують на підтримку ЗСУ.

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