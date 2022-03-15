На счет Нацбанка для поддержки армии поступило 11,75 млрд грн

На счет Нацбанка для поддержки армии поступило 11,75 млрд грн

Всего на поддержку армии и гуманитарную помощь собрано около 12 млрд грн.

По состоянию на 15 марта 2022 года на спецсчет, который открыл Национальный банк для поддержки Вооруженных Сил Украины, в общей сложности было перечислено почти 11,75 млрд грн в эквиваленте.

Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет около 67,6 млн грн.

Национальный банк уже перечислил на нужды военных – почти 11,7 млрд грн.



Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 15 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, открытого Национальным банком для гуманитарных целей, в общей сложности было перечислено 260,75 млн грн.

В частности, более 128 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 260,75 млн грн.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Напомним, залог за экс-прокурора из Одесской области будет перечислен в поддержку ВСУ.

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