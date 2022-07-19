Улюбленому байкерському клубу Путіна можуть заборонити їздити Європою - ЗМІ

Проти російського байкерського клубу "Нічні вовки", лідером якого є друг очільника Кремля Володимира Путіна Олександр Залдостанов, можуть запровадити санкції ЄС.

Зазначається, що відповідне питання посли ЄС піднімали під час обговорення сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії 18 липня.

Про це пише EUobserver.

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Повідомляється, що лідер банди, троє його соратників і сам клуб байкерів, зареєстрований у Москві, були додані до проєкту чорного списку ЄС.

"69-річного чоловіка звинуватили в "активній підтримці російської державної пропаганди через публічне заперечення права України на державність і заклики до "денацифікації", а також до "деукраїнізації" країни", - йдеться в документі.

Також у чорному списку ЄС є керівник європейського відділення "вовків" - словак Йозеф Гамбалек. Імовірно, Словаччина заморозить його активи, йому також заборонять поїздки до інших країн Європи.

Загалом, Європейський союз може запровадити санкції проти 47 осіб. Більшість з них - російські воєначальники, політики або українські зрадники на окупованих територіях.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про обмеження в сьомому пакеті санкцій проти РФ. Зокрема, у новому санкційному пакеті очікуються більш жорсткі обмеження проти найбільшого банку РФ "Сбербанк".

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