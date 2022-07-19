Землю охоплять магнітні бурі: у які дні липня штормитиме

Від 20 липня Землю накриють магнітні бурі. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на людське здоров'я.
Зауважимо, що магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, а викликані вони спалахами на сонці.
Так, найближча магнітна буря триватиме від 20 до 23 липня. У середу, 20 липня, очікується вища від середньої активність. Вже у наступні дні, 21 і 22 липня, магнітна буря послабне, а 23 липня інтенсивність ще зменшиться.
Наступна магнітна буря очікується 30 і 31 липня.
Зауважимо, що в періоди магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, біль в серці, підвищений або знижений тиск, біль у спині та м'язах, втома і безсоння.
Аби мінімізувати негативний вплив бур на здоров'я, слід у відповідні дні дотримуватися правил здорового способу життя:
- більше часу проводити на вулиці, частіше провітрювати приміщення;
- замінити поїздки транспортом на ходьбу;
- їсти більше овочів і фруктів, а також не вживати жирні, смажені та гострі страви;
- відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет та енергетичних напоїв;
- лягати спати в однаковий час;
- приймати перед сном контрастний душ.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, які країни підходять різним знакам зодіаку.
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