В Афганістані озброєні люди увірвалися до мечеті під час молитви: що відомо про жертв

Ввечері 29 квітня озброєні люди напали на мечеть на заході Афганістану під час молитви. Бойовики вбили щонайменше 5 людей, ще трьох – поранили.

Про це пише Reuters із посиланням на представника губернатора провінції.

Особи нападників не встановлені

Талібан заявив, що зосереджений на відновленні безпеки з моменту приходу до влади після виведення іноземних військ у 2021 році. Втім напади на мечеті, релігійні семінарії та урядові будівлі продовжуються, попри закінчення 20-річної війни.

Відповідальність за напади взяло на себе войовниче угруповання "Ісламська держава".

Здебільшого провінція Західне Серце, що межує з Іраном, є домівкою для шиїтської релігійної меншини, яка зазнала одного з найжорстокіших нападів на мирне населення в кривавій історії Афганістану.

Раніше в Афганістані стався черговий землетрус, який зруйнував цілі села.

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