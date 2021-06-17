В Австралії павуки "захопили" цілий штат: що сталося

Місцеві жителі кажуть, що явище їх зовсім не лякає.

На австралійський штат Вікторія після сильної повені "напали" павуки. Вони оповили павутиною дерева, дорожні знаки неподалік від міста Гіппсленд. Павутиною покриті також стовпи і лінії електропередач.

Як пише видання The Guardian, очікують, що павутиння має зникнути до кінця тижня.

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Вітер колише павутиння і тим самими створює містичну картину.

За словами ентомолога з Мельбурнзького музею, таку павутину можуть створити мільйони павуків.

"Це явище часу від часу виникає в штаті Вікторія, коли випадає велика кількість опадів. Павуки плетуть тонкі та легкі полотна, подібні до шовку. Вони використовують павутину для переміщення під час сильного вітру. Інколи членистоногі можуть пролетіти на такій павутині до 100 км, спасаючись від повені", - пояснив доктор Кен Уолкер.

А місцеві жителі зовсім не бояться нашестя павуків.

"Це зовсім небезпечно. У більшості цих пауків клики, ймовірно, занадто короткі, щоб проникнути під шкіру людини", - поділилася місцева жительниця Бітсон.

За її словама, дехто спеціально приїжджає подивитись на павуків.

"Всі зупиняються і з'їжджають на обочину дороги, щоб зробити фотографії", - додала вона.

Нагадаємо, близько 200 тисяч людей лишилися без світла через потужні зливи у штаті Вікторія - там вітер повалив дерева, позаливало дороги, а люди стали заручниками стихії у затоплених машинах та домівках. Рівень води у кількох річках виріс настільки, що влада розпорядилася евакуювати мешканців більш як двох сотень будинків.

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