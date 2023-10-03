В Австрії придумали, як віднадити неонацистів від будинку, де народився Гітлер: що там відкриють

Будівлю перетворять на поліцейський відділок. Проте частина громадськості не підримує цей план.

У австрійському місті Браунау-на-Інні почали реконструкцію будинку, в якому народився Адольф Гітлер. Будівлю перетворять на поліцейський відділок, щоб віднадити неонацистів, які перетворили будинок на своє "місце паломництва".

Про це пише The Washington Post.

Орієнтовна дата закінчення робіт – перший квартал 2026 року. На реконструкцію планують витратити €20 млн.

Що каже німецька громадськість

Активісти та критики привітали перетворення цього місця, але виступили проти планів перетворити його на поліцейську дільницю. Деякі закликають знести будівлю, а інші пропонують, щоб вона стала меморіалом.

Кінорежисер Гюнтер Швайгер у коментарі DW заявив, що "перетворення в поліцейську дільницю - абсолютно неправильний сигнал", назвавши це "ляпасом жертвам".

Фото: Daily sun.

Місцевий історик Флоріан Котанко також хоче, щоб у будівлі залишалися нагадування про його історію.

"На мою думку, цього недостатньо. Цілком відсутній історичний контекст. А намір міністерства внутрішніх справ позбавити його фактора впізнаваності шляхом перебудови, я гадаю, неможливо здійснити", – заявив Котанко в коментарі Еuronews.

Він пропонує розмістити у будинку виставку, яка розповідає про протистояння Австрії націонал-соціалізму.

Очікується, що меморіальний камінь біля будинку з написом: "За мир, свободу і демократію. Ніколи більше фашизму. Мільйони загиблих нагадують" залишать на місці.

Пам'ятник перед будинком, де народився Адольф Гітлер / Фото: Вікіпедія

Історія будинку

Диктатор Гітлер народився у Браунау у 1889 році. Сім'я виїхала звідти, коли йому було три роки. 1938 року, коли Гітлер уже прийшов до влади в Німеччині, нацисти викупили будинок. У 1952 році, через сім років після смерті диктатора, будинок повернули собі перші власники - родина Поммер.

У 2016 році Австрія вилучила його з приватної власності у державну, щоб запобігти привласненню неонацистами. До цього у будівлі розміщувалася федеральна асоціація життєзабезпечення Lebenshilfe, використовуючи його як центр для людей з обмеженими можливостями.

Спочатку австрійський уряд планував знести будинок, у якому народився Гітлер, оскільки він є місцем паломництва для неонацистів. Влада збиралася побудувати на місці знесеного будинку нову будівлю. Однак пізніше урядовці відмовилися від цієї ідеї.

Нова ідея – про відкриття у цьому будинку поліцейського відділку – з'явилася ще 2019 року. Проте пандемія коронавірусу затримала проведення реконструкції.

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