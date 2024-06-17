В Чехії на військовому полігоні стався вибух: що про це відомо

На військовому полігоні в Чехії стався вибух. Там здетонували невизначені боєприпаси. Внаслідок події є постраждали.

Про це повідомили у військовому відомстві країни.

“Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі. Намагаємося надати допомогу якомога швидше, втручається рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається Військова поліція”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перші партії артилерійських боєприпасів для ЗСУ, які закупили в межах ініціативи Чехії, вже прибувають до України "цими днями".

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