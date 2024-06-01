В Ірані заарештували 35 осіб, звинувачених у “сатанізмі”

Теократичний релігійно-фундаменталістський режим Ірану часто арештовує людей за прослуховування рок-музики та називає їх “сатаністами”.

У суботу, 1 червня, влада Ірану оголосила через державні ЗМІ про арешт 35 осіб, яких звинуватили у "сатанізмі” та участі в “сатанистській мережі”.

Про це повідомляє видання Barrons з посиланням на іранське інформаційне агентство ISNA.

Затримання “сатаністів” відбулося під час рейду в провінції Хузестан, на південному заході країни. Попередньо поліція визначила місце зібрання, на якому були присутні “сатанинські знаки та символи”, а також алкоголь та наркотики.

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"Загалом 31 чоловік і чотири жінки, присутні на місці події, були затримані та передані судовим органам", - повідомило агентство ISNA, цитуючи Рухоллаха Яарізаде, начальника поліції міста Дезфул.

У виданні зазначили, що теократичний релігійно-фундаменталістський режим Ірану часто арештовує людей за прослуховування рок-музики та називає їх “сатаністами”. Рок-концерти в країні офіційно не відбуваються, оскільки вважаються “сатанинськими церемоніями”, вживання алкоголю в Ірані суворо заборонено.

У середині травня поліція заарештувала понад 250 осіб, у тому числі трьох європейців, на захід від столиці Тегерана з аналогічних причин. У 2007 році поліція заарештувала близько 230 осіб, які відвідали незаконний рок-концерт поблизу Тегерана, звинувативши їх у приналежності до шанувальників “сатани”.

Нагадаємо, в Ірані влада почала встановлювати камери спостереження у громадських місцях, щоб стежити за тим, чи всі жінки носять хіджаб.

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