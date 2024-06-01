В Иране арестовали 35 человек, обвиненных в "сатанизме"

Теократический религиозно-фундаменталистский режим Ирана часто арестовывает людей за прослушивание рок-музыки и называет их "сатанистами".

В субботу, 1 июня, власти Ирана объявили через государственные СМИ об аресте 35 человек, обвиненных в "сатанизме" и участии в "сатанистской сети".

Об этом сообщает издание Barrons со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Задержание "сатанистов" произошло во время рейда в провинции Хузестан, на юго-западе страны. Предварительно полиция определила место собрания, на котором присутствовали "сатанинские знаки и символы", а также алкоголь и наркотики.

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"В общей сложности 31 мужчина и четыре женщины, присутствовавшие на месте происшествия, были задержаны и переданы судебным органам", — сообщило агентство ISNA, цитируя Рухоллаха Яаризаде, начальника полиции города Дезфул.

В издании отметили, что теократический религиозно-фундаменталистский режим Ирана часто арестовывает людей за прослушивание рок-музыки и называет их "сатанистами". Рок-концерты в стране официально не проходят, поскольку считаются "сатанинскими церемониями", употребление алкоголя в Иране строго запрещено.

В середине мая полиция арестовала более 250 человек, в том числе трех европейцев, к западу от столицы Тегерана по аналогичным причинам. В 2007 году полиция арестовала около 230 человек, посетивших незаконный рок-концерт вблизи Тегерана, обвинив их в принадлежности к поклонникам "сатаны".

Напомним, в Иране власти начали устанавливать камеры наблюдения в общественных местах, чтобы следить за тем, все ли женщины носят хиджаб.

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