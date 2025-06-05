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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В НАТО зробили заяви про допомогу Україні та згадали Трампа

Рютте зазначив, що під час зустрічі Групи ядерного планування було оголошено про ядерне стримування, як наріжний камінь безпеки НАТО.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В НАТО зробили заяви про допомогу Україні та згадали Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Міністри оборони країн НАТО пообіцяли понад 20 млрд євро додаткової безпекової допомоги Україні, а також заявили про зусилля президента США Дональда Трампа і широку підтримку дій України.

Про це повідомив генсек Альянсу Марк Рютте після засідання Групи ядерного планування 5 червня.

Генсек НАТО також повідомив про переговори з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

За його словами, обговорювалося забезпечення міцної та довготривалої мирної угоди, якщо її буде досягнуто.

«Ми високо цінуємо зусилля президента Трампа та отримуємо широку підтримку дій України, а також повне засудження неспровокованого російського нападу», — сказав Рютте.

Нагадаємо, американський президент Трамп заявив про відповідь РФ на операцію СБУ "Павутина". За його словами, очільник РФ Володимир Путін отримав сильний удар, тому готує чергову масштабну атаку по Україні. Адже він «незадоволений» атакою на стратегічні бомбардувальники,.

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