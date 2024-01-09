В Німеччині закликали Шольца нарешті ухвалити рішення про ракети Taurus для України

Лідер партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца якнайшвидше передати Україні ракети Taurus.

Про це йдеться у виданні BILD із посиланням на інтерв'ю Мерца газеті Rheinische Post.

Очільник "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріх Мерц заявив, що постачання ракет Taurus "дуже допомогло б Україні". За словами Мерця, канцлер Олаф Шольц має нарешті ухвалити рішення про передачу ракет далекого радіусу дії.

Водночас, лідер ХДС назвав "хорошим сигналом" заклик Шольца до лідерів інших країн активізувати свої зусилля, спрямовані на допомогу Україні.

"Якщо Шольц перестане чинити опір передаванню ракет Taurus, тоді його заява буде більш достовірною", — сказав Мерц.

Дійсно, на канцлера Німеччини Олафа Шольца все сильніше тиснуть різні політичні сили, які вимагають почати поставки Україні крилатих ракет Taurus.

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