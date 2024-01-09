В Германии призвали Шольца наконец-то принять решение о ракетах Taurus для Украины

Мерц призвал канцлера Германии как можно быстрее передать Украине ракеты.

Лидер партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее передать Украине ракеты Taurus.

Об этом говорится в издании BILD со ссылкой на интервью Мерца газете Rheinische Post.

Глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц заявил, что поставки ракет Taurus "очень помогли бы Украине". По словам Мерца, канцлер Олаф Шольц должен наконец-то принять решение о передаче ракет дальнего радиуса действия.

В то же время лидер ХДС назвал "хорошим сигналом" призыв Шольца к лидерам других стран активизировать свои усилия, направленные на помощь Украине.

"Если Шольц перестанет сопротивляться передаче ракет Taurus, тогда его заявление будет более достоверным", — сказал Мерц.

Действительно, на канцлера Германии Олафа Шольца все сильнее давят разные политические силы, требующие начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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