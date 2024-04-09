В РФ виникли проблеми у виробництві "престижної ракети": деталі розвідки Британії

Розвідка Великої Британії проаналізувала причини падіння російської ракети Х-101 в Саратовській області.

Про це йдеться у звіті британського Міністерства оборони.

"Висока ймовірність несправності такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції і поспіх, спричинений необхідністю задовольнити вимоги конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зауважують, що фотографії з відкритих джерел від 31 березня 2024-го помітно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області. Спочатку вважалося, що це уламки українського БпЛА. Втім, більш детальний огляд показав, що, ймовірно, уламки є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування Х-101.

"Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети AS-23A Kodiak (позначення для ракет Х-101, Х-102 за стандартами НАТО - Ред.). Саратовська область є відомим місцем запуску бомбардувальників російської дальньої авіації, і там знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників", - наголосили у розвідці Британії.

Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скібіцький каже, що РФ вдалося створити значний запас "Калібрів". Адже російська окупаційна армія давно не застосовувала ці крилаті ракети морського базування.

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