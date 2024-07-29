В РФ зійшов із рейок пасажирський потяг, постраждали щонайменше 110 людей

Залізнична катастрофа сталася через вантажівку, що виїхала на переїзд.

У Волгоградській області РФ пасажирський потяг Казань-Адлер зійшов з рейок, кілька вагонів перевернулися. Наразі проводять евакуацію людей. За попередніми даними, у поїзді було 800 пасажирів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Інцидент стався поряд із хутором Котельников. Вантажівка виїхала на залізничний переїзд, що призвело до сходу з рейок восьми вагонів, з яких три нахилилися. Причини, через які водій КАМАЗу виїхав на переїзд, невідомі. Внаслідок зіткнення кілька вагонів перекинулися.

Як повідомляється, в результаті НП постраждали близько 110 осіб, серед яких 33 дитини. У більшості з них забиті місця та порізи, і їм на місці надали першу допомогу.

У Росії сталася НП на залізниці

Нагадаємо, в Амурській області зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля Транссибірською залізницею. Під укіс пішло 29 вагонів.

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