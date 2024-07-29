В Росії розгорнули піар-кампанію для викрадення українських дітей: що про це відомо

В Росії розгорнули піар-кампанію для викрадення українських дітей. Там керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого “всиновлення”.

Про це “Укрінформу” повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого “всиновлення”, - зазначив Дмитро Лубінець.

Він також додав, що першим офіційним випадком викрадення української дитини стала історія російської чиновниці Марії Львової-Бєлової, яка забрала у свою родину хлопчика з Маріуполя. Наступною історією стала інформація про депутата російської Держдуми Сергія Миронова, в сім’ї якого опинилися двоє українських дітей.

Цю інформацію оприлюднила українська сторона, оскільки неодноразові спроби повернути цих дітей з родини російського політика не призвели до позитивного рішення.

“Тут ми побачили повний і закінчений кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Їй змінили місце народження, свідоцтво… Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві і знайшли в нього захворювання, то ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли”, - наголосив Лубінець.

Станом на зараз українська сторона веде перемовини з партнерами щодо повернення інших українських дітей, яких викрали і які проживають у родинах представників російської влади.

Нагадаємо, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 дітей.

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