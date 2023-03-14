В румунському аеропорту зіштовхнулись два літаки компанії Wizz Air

Інцидент стався з літаками, які прямували з Румунії до Дортмунда та Лондона.

У вівторок, 14 березня, в аеропорту "Штефан чел Маре" румунського міста Сучава на злітно-посадковій смузі зіштовхнулись два літаки лоукостера Wizz Air.

Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту.

"Сьогодні, 14 березня 2023 року, на злітно-посадковій смузі аеропорту "Штефан чел Маре-Сучава" стався авіаційний інцидент. Інцидент полягав у невеликому зіткненні двох літаків авіакомпанії Wizz Air", – йдеться у повідомленні.

В аеропорту заявили, що пасажири обох літаків не постраждали, були зафіксовані лише матеріальні збитки повітряних суден.

Інцидент стався з двома літаками Airbus A320, які мали виконувати рейси з Сучави до Дортмунда та Лондона, про це повідомив румунський портал BoardingPass.

Директор аеропорту "Штефан чел Маре" Іоан Меріуца пізніше повідомив, що один із літаків стояв на пероні для посадки і висадки пасажирів, а інший – виконував правий поворот, готуючись до вильоту до міста Дортмунд.

Нагадаємо, наприкінці лютого з'явилася інформація, що угорський авіаперевізник Wizz Air від 14 березня призупиняє рейси до Молдови.

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