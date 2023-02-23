Війна в Україні триватиме ще рік — міністр оборони Британії Воллес

Міністр оборони Британії припустив, що війна в Україні може тривати ще рік.

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес припустив, що повномасштабна війна в Україні може тривати ще рік.

Про це повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи буде війна між Україною та Росією триватиме ще через 12 місяців, Бен Воллес сказав: "Думаю, буде".

"Я вважаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життя народу України, а й до своїх власних солдатів", - зауважив Воллес.

Він додав, що в результаті "катастрофічного прорахунку" Володимира Путіна загинули або отримали поранення понад 188 тисяч російських солдатів.

"Коли хтось переступив межу і вважає, що це нормально робити це з вашим власним народом, фактично керуючи м’ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися", – додав Воллес.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес назвав справжню причину затримок із танками для України. За його словами, лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою. Мовляв, за останні 30 років армії країн НАТО насправді дуже ослабли. Як виявилося, техніка, яку теоретично могли б одразу відправити Україні, виявилася або не готовою до цього, або не відремонтованою взагалі.

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