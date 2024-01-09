Як змінилося ставлення росіян до війни в Україні: аналіз ISW

У Росії поменшало тих, хто підтримує Путіна.

У Росії напередодні президентських виборів впала підтримка внутрішньої політики.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Дані опитувань незалежних російських опозиційних соціологічних організацій Chronicles Public Sociology і Laboratory Chronicles та неназвані джерела в Кремлі, повідомили, що відсоток росіян, які підтримують вихід російських військ з України "без досягнення цілей (війни)", перевищив відсоток росіян, які підтримують продовження війни.

"Менше 50 відсотків підтримали продовження війни Росії в Україні, тоді як понад 30 відсотків виступають за мирні переговори. Зменшення підтримки війни ще не призвело до гучного антивоєнного політичного руху через постійну внутрішньополітичну підтримку президента Росії Володимира Путіна", - вказано у звіті.

30 листопада 2023 року видання Chronicles заявило, що дані телефонного опитування 17–22 жовтня 2023 року свідчать про те, що кількість респондентів, які є "послідовними" прихильниками війни зменшено з 22 до 12 відсотків.

31 жовтня 2023 року незалежна російська опитувальна організація "Левада-Центр" повідомила, що 55 відсотків респондентів вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, тоді як 38 відсотків виступають за продовження війни, зазначивши, що ці цифри в основному залишаються незмінними від липня 2023 року.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін хоче приєднати ще дві українські області.

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