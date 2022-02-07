Йдемо "нога в ногу": що сказали Байден і Шольц про протистояння агресії РФ

Очільник Білого дому заявив, що сторони працюють над стримуванням російської агресії в Європі.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що дві країни "йдуть нога в ногу" у протистоянні російській агресії, зокрема в Україні.
Про це інформують The Guardian та AFP.
Що сказав Байден
Очільник Білого дому заявив, що сторони працюють над стримування російської агресії в Європі, а також над "вирішенням викликів, які ставить Китай".
"Нам є про що поговорити", – сказав Байден, назвавши Китай, зміну клімату та пандемію серед інших питань порядку денного.
Після зустрічі очільник Білого дому сказав, що "немає таких проблеми глобального значення, де Німеччина і США не працюють разом".
"Якщо Росія зробить вибір щодо подальшого вторгнення до України, ми спільно готові, і весь НАТО готовий відреагувати, – сказав Байден. Він пообіцяв "швидкі та важкі наслідки" у разі вторгнення до України, але наголосив, що США віддають перевагу дипломатії.
Зокрема, президент США пообіцяв не допустити запуску "Північного потоку-2", якщо РФ все ж наважиться на повномасштабне вторгнення.
"Якщо (російські – Ред.) танки або війська перетнуть кордон з Україною, "Північного потоку-2 більше не буде, ми покладемо йому кінець", – наголосив Байден.
Що сказав Шольц
Шольц під час своєї першої поїздки до Білого дому сказав, що США і Німеччина є "найближчими союзниками і інтенсивно співпрацюють".
Канцлер Німеччини наголосив, що у нього з Байденом спільні завдання, зокрема "боротьба з російською агресією проти України".
"Ми – близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", – заявив Шольц, запевнивши, що Росія сплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.
Канцлер підтвердив, що США і Німеччина домовилися про низку відповідей, включаючи санкції, оскільки побоювання щодо російського вторгнення зростають.
"Ми будемо єдині. Ми будемо діяти разом і зробимо всі необхідні кроки", – запевнив він.
Нагадаємо, що до США вперше з візитом прибув новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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