Йдемо "нога в ногу": що сказали Байден і Шольц про протистояння агресії РФ

Йдемо "нога в ногу": що сказали Байден і Шольц про протистояння агресії РФ

Очільник Білого дому заявив, що сторони працюють над стримуванням російської агресії в Європі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що дві країни "йдуть нога в ногу" у протистоянні російській агресії, зокрема в Україні.

Про це інформують The Guardian та AFP.

Що сказав Байден

Очільник Білого дому заявив, що сторони працюють над стримування російської агресії в Європі, а також над "вирішенням викликів, які ставить Китай".

"Нам є про що поговорити", – сказав Байден, назвавши Китай, зміну клімату та пандемію серед інших питань порядку денного.

Після зустрічі очільник Білого дому сказав, що "немає таких проблеми глобального значення, де Німеччина і США не працюють разом".

"Якщо Росія зробить вибір щодо подальшого вторгнення до України, ми спільно готові, і весь НАТО готовий відреагувати, – сказав Байден. Він пообіцяв "швидкі та важкі наслідки" у разі вторгнення до України, але наголосив, що США віддають перевагу дипломатії.

Зокрема, президент США пообіцяв не допустити запуску "Північного потоку-2", якщо РФ все ж наважиться на повномасштабне вторгнення.

"Якщо (російські – Ред.) танки або війська перетнуть кордон з Україною, "Північного потоку-2 більше не буде, ми покладемо йому кінець", – наголосив Байден.

Що сказав Шольц

Шольц під час своєї першої поїздки до Білого дому сказав, що США і Німеччина є "найближчими союзниками і інтенсивно співпрацюють".

Канцлер Німеччини наголосив, що у нього з Байденом спільні завдання, зокрема "боротьба з російською агресією проти України".

"Ми – близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", – заявив Шольц, запевнивши, що Росія сплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.

Канцлер підтвердив, що США і Німеччина домовилися про низку відповідей, включаючи санкції, оскільки побоювання щодо російського вторгнення зростають.

"Ми будемо єдині. Ми будемо діяти разом і зробимо всі необхідні кроки", – запевнив він.

Нагадаємо, що до США вперше з візитом прибув новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.