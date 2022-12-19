ЄС зробив останній крок до угоди про обмеження ціни на газ

За умови, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину.

Міністри енергетики країн Євросоюзу 19 грудня схвалили обмеження на ціни на газ, яке буде запроваджено, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину.

Про це йдеться у репортажі Reuters із посиланням на заяви офіційних осіб і документ.

Водночас у виданні зазначили, що цей "надзвичайний захід розділив думки в усьому блоці".

Також Reuters зазначає, що обмеження може бути запущено від 15 лютого 2023 року.



"Після запровадження ліміту ціни унеможливлюють угоди за контрактами TTF від першого місяця до переднього року за ціною, що на 35 євро/МВт-год перевищує базовий рівень, заснований на існуючих оцінках цін на скраплений природний газ (СПГ)", - про це заявило джерело із посиланням на інформацію від двох чиновників ЄС.

Зазначимо, що Німеччина проголосувала за підтримку угоди, незважаючи на те, що висловила занепокоєння щодо впливу політики на здатність Європи залучати поставки газу на конкурентоспроможних глобальних ринках.

"Ніхто в Німеччині не проти низьких цін на газ, але ми знаємо, що ми повинні бути дуже обережними, щоб не зробити гірше", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

За інформацією джерел, Нідерланди та Австрія утрималися від рішення. Держави побоюються, що воно може порушити енергетичні ринки Європи та поставити під загрозу енергетичну безпеку Європи, пише Reuters.

Раніше повідомлялося, що на початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС ще був найбільшим покупцем енергоресурсів РФ, однак наразі європейські країни назавжди пішли.

Напередодні президент України наголосив, що тиск на державу-агресорку потрібно посилювати, зокрема через санкційну політику.

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