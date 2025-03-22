Росія становить загрозу всім країнам Європи, - президент Чехії

Петр Павел закликав зміцнювати оборону та менше покладатися на США.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія становить загрозу всім країнам Європи, а континенту варто готуватися до можливих викликів.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
“Жодна країна в Європі не може почуватися в цілковитій безпеці, коли ми бачимо, що відбувається на європейській землі, і коли чуємо агресивні заяви російського керівництва”, – зазначив Павел.
За його словами, Європа має бути стурбованою і готуватися до посилення обороноздатності.
“Ми ніколи не зможемо гарантувати 100% безпеку, але ми можемо стримувати агресора. А щоб це стримування було ефективним, потрібно більше інвестувати у власну оборону”, – наголосив чеський лідер.
Павел також прокоментував можливість скорочення військової присутності США в Європі.
“Якщо США згорнуть свої військові бази в Європі, нам доведеться покладатися лише на власні сили. Ми надто довго звикали до американської підтримки після Другої світової війни та плану Маршалла. Проте час дорослішати і стояти на власних ногах”, – підсумував він.
Нагадаємо, Петр Павел прокоментував очікування від нової адміністрації США щодо швидкого завершення війни в Україні.
Читайте також: