Росія становить загрозу всім країнам Європи, - президент Чехії

Петр Павел закликав зміцнювати оборону та менше покладатися на США.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія становить загрозу всім країнам Європи, а континенту варто готуватися до можливих викликів.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

“Жодна країна в Європі не може почуватися в цілковитій безпеці, коли ми бачимо, що відбувається на європейській землі, і коли чуємо агресивні заяви російського керівництва”, – зазначив Павел.

За його словами, Європа має бути стурбованою і готуватися до посилення обороноздатності.

“Ми ніколи не зможемо гарантувати 100% безпеку, але ми можемо стримувати агресора. А щоб це стримування було ефективним, потрібно більше інвестувати у власну оборону”, – наголосив чеський лідер.

Павел також прокоментував можливість скорочення військової присутності США в Європі.

“Якщо США згорнуть свої військові бази в Європі, нам доведеться покладатися лише на власні сили. Ми надто довго звикали до американської підтримки після Другої світової війни та плану Маршалла. Проте час дорослішати і стояти на власних ногах”, – підсумував він.

Нагадаємо, Петр Павел прокоментував очікування від нової адміністрації США щодо швидкого завершення війни в Україні.

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