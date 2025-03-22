Россия представляет угрозу всем странам Европы, - президент Чехии

Петр Павел призвал укреплять оборону и меньше полагаться на США.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия представляет угрозу всем странам Европы, а континенту следует готовиться к возможным вызовам.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Ни одна страна в Европе не может чувствовать себя в полной безопасности, когда мы видим, что происходит на европейской земле, и когда слышим агрессивные заявления российского руководства", — отметил Павел.

По его словам, Европа должна быть озабочена и готовиться к усилению обороноспособности.

"Мы никогда не сможем обеспечить 100% безопасность, но мы можем сдерживать агрессора. А чтобы это сдерживание было эффективным, нужно больше инвестировать в собственную оборону", — подчеркнул чешский лидер.

Павел также прокомментировал возможность сокращения военного присутствия США в Европе.

"Если США свернут свои военные базы в Европе, нам придется полагаться только на собственные силы. Мы слишком долго привыкали к американской поддержке после Второй мировой войны и плана Маршалла. Однако пора взрослеть и стоять на собственных ногах", — подытожил он.

Напомним, Петр Павел прокомментировал ожидания от новой администрации США о скором завершении войны в Украине.

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