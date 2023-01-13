"З ворогами треба боротися" - Пєсков про конфіскацію майна росіян-втікачів

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков підтвердив ініціативу спікера російської Держдуми конфіскувати майно у росіян-втікачів, заявивши, що влада Росії повинна зробити так, щоб громадяни, які виїхали з країни, "захотіли повернутися".

Заяву спікера Путіна цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Пєсков вважає, що тема обмежень до росіян, які виїхали з РФ за кордон після 24 лютого, складна і "не можна відкривати якісь скриньки Пандори".

Росіян, які не підтримують політику Кремля, він назвав ворогами, сказавши: "Вороги є вороги". За його словами, з ними треба боротися.

А от за тих росіян, які підтримують РФ і виїхали з власних тих чи інших причин, за твердженням речника Путіна, "треба боротися", бо вони - "теж громадяни РФ".

"Але той, хто не скотився на шлях справді ворожого ставлення до нашої країни, це наші громадяни, за яких нам треба боротися", — каже Пєсков.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно росіян, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

А раніше депутат Держдуми РФ Дмитро Гусєв запропонував маркувати у фільмах "акторів-зрадників" жовтими зірками спеціальною плашкою - як в "іноагентів".

Крім того, у РФ керівництво забороненої в Україні компанії VK вимагає повернути співробітників, які виїхали з Росії. Тих росіян, які відмовляться повертатися, звільнять.

Також від 9 січня у РФ обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема і обмежено придатним до служби.

Тим часом в ГУР Міноборони України поінформували, що Росія намагається створити двохмільйонну армію.

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