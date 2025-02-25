“Зайві емоції”: Дуда прокоментував суперечку між Зеленським і Трампом

Він також додав, що особисто висловив свою думку українському президенту.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що український лідер Володимир Зеленський сказав “щонайменше одне зайве слово”, відповідаючи на звинувачення від Дональда Трампа.

Про це Дуда заявив у програмі “Гість подій” на каналі Polsat.

Він розкритикував публічні звинувачення між Трампом і Зеленським, назвавши цей обмін думками “нехарактерним, абсолютно непотрібним і досить гострим”.

За словами Дуди, слова Зеленського були надмірними емоціями, спричиненими “надзвичайно серйозними питаннями життя і смерті України”.

“Я розумію, що є емоції. Володимир Зеленський, безумовно, сказав щонайменше одне зайве слово. Це було зайвим”, – заявив Дуда.

Нагадаємо, Дуда заявив, що Україна не переживе війну без підтримки США.

Читайте також: