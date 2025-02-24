Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 25 лютого?

День, коли в нас ніби спадає з очей пелена, завдяки чому відкриваються таємниці, які довгі роки не давали нам спокою, але водночас здавалося, що гриф секретності не буде знятий із них ніколи. Нові знання, пов'язані з таким викриттям, допоможуть розрулити нинішню – для багатьох із нас, не найпростішу – життєву ситуацію та вийти з неї переможцем. Головне в цьому процесі – налаштуватися на необхідну хвилю, відмовившись – хоча б ненадовго – від земних справ, і зосередитись на духовних моментах.

Терези

Терези отримають своєрідний подарунок від долі, яка – просто в них на очах – переверне професійну або життєву ситуацію, що здавалася складною, з ніг на голову або навпаки, тут вже кому як більше подобається. У будь-якому разі те, що ще вчора здавалося неприємністю, сьогодні виявиться щасливим шансом і покаже, які конструктивні кроки можна – і потрібно – зробити, щоб усе склалося якнайкраще. Головне – не впадати в паніку та істерику, а ухвалювати рішення виважено та спокійно – як кажуть, на тверезу голову.

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