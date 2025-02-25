Курс валют на 25 лютого: долар, євро та злотий додали в ціні

У вівторок долар додав у ціні аж 11 коп.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 лютого. Долар додав у ціні аж 11 коп. Євро зріс аж на 14 коп., а злотий на 9 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Реклама

Курс долара

1 долар США – 41,70 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,64(+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,52 (+9 коп.)

Нагадаємо, після місяця значних коливань курсу – від понад 43 гривні за один готівковий долар до менше ніж 42 гривні – на ринку запанувала тиша. Курс на тижні від 17 до 23 лютого коливався у межах 5-8 коп., тобто в межах статистичної похибки. Востаннє такий "штиль " був у жовтні минулого року, а потім курс стрімко пішов угору.

Читайте також: