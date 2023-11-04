ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці

Українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Деталі щодо обставин знищення окупанта наразі не повідомляються.

Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Тринадцятий".

"Кавалєр ордєнов мужества"

У Росії вже розповідають про "вічну пам'ять герою", мовляв, "Кедр" мав купу орденів та відзнак. Відомо, що росіянин встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої "СВО". Як відзначив журналіст Юрій Бутусов, наприкінці літа цього року батальйон "Терек" перебував на Соледарському напрямку.

Нагадаємо, 22 жовтня в Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Михайла Федосєєва.

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