ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці

Наші воїни показали "герою", чим завершуються спроби загарбати чуже.
Українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Деталі щодо обставин знищення окупанта наразі не повідомляються.
Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Тринадцятий".
"Кавалєр ордєнов мужества"
У Росії вже розповідають про "вічну пам'ять герою", мовляв, "Кедр" мав купу орденів та відзнак. Відомо, що росіянин встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої "СВО". Як відзначив журналіст Юрій Бутусов, наприкінці літа цього року батальйон "Терек" перебував на Соледарському напрямку.
Нагадаємо, 22 жовтня в Україні ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Михайла Федосєєва.
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