Астролог Влад Росс приголомшив прогнозом про кінець війни в Україні

Марс зараз входить у знак Овна, а це означає, що військові дії будуть тільки посилюватися.

Для перемоги у війні з Росією українські Сили оборони повинні продовжувати знищувати нафтопереробні заводи на території РФ, особливо важлива ціль — нафтовий термінал у Новоросійську.

Такий прогноз зробив український астролог Влад Росс на YouTube-каналі.

За його словами, удари по російських нафтопереробних заводах уже дали більший результат, ніж санкції США та Європи проти РФ.

"Ми завдали РФ набагато більше економічної шкоди, ніж ці санкції. Все йде до того, яким чином треба свого ворога знищувати. Війна може дуже швидко закінчиться, якщо ми знищимо термінал нафти в Новоросійську. Росії просто не буде на що воювати", - наголосив Росс.

Яким буде перебіг війни найближчим часом

На найближчий місяць Влад Росс прогнозує важкі бої, які триватимуть до середини червня, коли стане можливим “перемир’я”.

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"Марс зараз входить у знак Овна, а це означає, що військові дії будуть тільки посилюватися. Ніякого перемир'я в найближчий місяць не бачу. Коли Марс переходить у Телець, це буде в середині червня, тоді можна буде говорити про "перемир'я". Але в найближчий місяць, до середини червня, буде важко. Марс - це символ війни, військових дій, буде щось кровопролитне і жахливе", - пояснив він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс передбачив, що закінчення війни в Україні до 5 листопада неможливе. Він наголосив, що війна може закінчитися у травні 2025 року.

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