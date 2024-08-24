Чи чекають коти господарів, коли тих немає вдома: цікаве дослідження

Ви коли-небудь замислювалися, що робить ваш кіт, поки вас цілий день немає вдома? Багато власників припускають, що їхні пухнасті друзі чекають біля вікна чи дверей, коли вони повернуться.

Експерти провели дослідження, щоб перевірити, чи є в цій ідеї якась правда, чи коти просто продовжують свій день, коли їхня людина йде. Quora пише, що є кілька непомітних ознак, які вказують на те, що вони справді терпляче чекають на ваше повернення.

Наприклад, розташування біля вхідних дверей або вікна, що виходить на вулицю. Один власник кішки поділився відео, на якому його вихованець сидить і чекає на їхнє повернення.

“Щодня, коли я приходжу з роботи, Майло завжди сидить біля дверей і чекає на мене”, — написав користувач TikTok.

Ще однією ознакою є збільшений прояв дружелюбності. Якщо ваш кіт демонструє більш енергійні привітання, такі як тикання головою або муркотіння, коли ви входите у двері, найімовірніше, ваш улюбленець з нетерпінням чекає на ваше повернення. Аналогічно, якщо кіт слідує за вами після періоду розлуки, це говорить, що він радий знову вас бачити.

Коти можуть триматися незвично поруч, коли людина переміщається будинком. Таким чином, як передбачається, вони хочуть відновити зв'язок через "близькість". Також вони можуть жалібно нявкати у вікна або двері, коли будинок порожній, немов закликаючи свого господаря повернутися.

В одному дослідженні котів записували на відеокамери, коли вони залишалися вдома самі. Тоді дослідники спостерігали більше поведінки, пов'язаної з тривогою. Наприклад, надмірне вилизування, коли господарі були відсутні на більш тривалі періоди. Однак домашні коти, які добре пристосувалися, здатні розважати себе самі за допомогою іграшок, щойно після відходу господаря первинне занепокоєння минає.

Дослідження також показали, що немає достатніх підстав припускати, що коти ходять повз двері та вікна весь час, поки їхні господарі відсутні. Насправді більшість котів пристосовуються і знаходять інші способи зайняти себе.

Хоча коти явно відчувають стрес через розлуку, дослідження показує, що вони не відчувають того постійного, томливого “очікування”, яке ми часто собі уявляємо. Коти продовжують жити своєю незалежною природою.

Раніше ми писали, чи можна будити кішку, якщо вона спить: що може трапитися.

Читайте також: