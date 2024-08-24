Ждут ли коты хозяев, когда тех нет дома: интересное исследование

Вы когда-нибудь задумывались, что делает ваш кот, пока вас целый день нет дома? Многие владельцы предполагают, что их пушистые друзья ждут у окна или двери, когда они вернутся.

Эксперты провели исследование, чтобы проверить, есть ли в этой идее какая-то правда, или коты просто продолжают свой день, когда их человек уходит. Quora пишет, что есть несколько незаметных признаков, указывающих на то, что они действительно терпеливо ждут вашего возвращения.

Например, расположение у входной двери или окна, выходящего на улицу. Один владелец кошки поделился видео, на котором его питомец сидит и ждет их возвращения.

"Каждый день, когда я прихожу с работы, Майло всегда сидит у двери и ждет меня", — написал пользователь TikTok.

Еще одним признаком является увеличенное проявление дружелюбия. Если ваш кот демонстрирует более энергичные приветствия, такие как тыкание головой или мурлыканье, когда вы входите в дверь, вероятнее всего, ваш любимец с нетерпением ждет вашего возвращения. Аналогично, если кот следует за вами после периода разлуки, это говорит о том, что он рад снова вас видеть.

Коты могут держаться необычно рядом, когда человек перемещается по дому. Таким образом, как предполагается, они хотят восстановить связь через "близость". Также они могут жалобно мяукать возле окна или двери, когда дом пуст, словно призывая своего хозяина вернуться.

В одном исследовании котов записывали на видеокамеры, когда они оставались дома сами. Тогда исследователи наблюдали больше поведения, связанного с тревогой. Например, чрезмерное вылизывание, когда хозяева отсутствовали более длительные периоды. Однако хорошо приспособившиеся домашние коты способны развлекать себя сами с помощью игрушек, как только после ухода хозяина первичная обеспокоенность проходит.

Исследования также показали, что нет достаточных оснований предполагать, что коты ходят мимо дверей и окон все время, пока их хозяева отсутствуют. На самом деле, большинство котов приспосабливаются и находят другие способы занять себя.

Хотя коты явно испытывают стресс из-за разлуки, исследование показывает, что они не чувствуют того постоянного, томного "ожидания", которое мы часто себе представляем. Коты продолжают жить своей независимой природой.

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