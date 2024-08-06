Чи можна будити кішку, якщо вона спить: що може трапитися

Зазвичай коти сплять більшу половину дня. Тому багатьох людей цікавить, що буде, якщо потурбувати тварину під час процесу відпочинку.

За словами зоопсихологів, котячий сон дуже міцний, а тому тварини можуть прокинутися лише тоді, коли зголодніли або відчули небезпеку. Тому, якщо спробувати кота розбудити, він буде, м'яко кажучи, незадоволений. Інколи така тварина може навіть накинутися на людину.

За своєю природою кішки потребують великої кількості сну, щоб підтримувати своє здоров'я. А тому, якщо ви будете регулярно порушувати їхній відпочинок, це може негативно вплинути на їхній режим сну, спровокувавши сильний стрес.

Також відомий факт, що коти можуть засинати і спокійно відпочивати в найбільш дивних місцях та позах. В такому разі не варто намагатися перенести тварину, адже це також викличе у неї занепокоєння, підвищить стрес. Кішки надзвичайно чутливі до рухів та звуків навколо. Якщо їх розбудити надто голосно, вони можуть стати на деякий час агресивними та нервовими.

Слід зазначити, що кіт — надзвичайно незалежна тварина. Якщо ви будете регулярно заважати його відпочинку, він може стати менш товариським та доброзичливим. Загалом ветеринари і зоопсихологи не рекомендують будити кота. Найкраще, що ви можете зробити, це дати йому відпочити стільки часу, скільки він сам хоче. Хочете погодувати тварину чи погратися з нею? Краще робити це тоді, коли вона прокинеться, кажуть експерти.

Звичайно, в житті можуть трапитися ситуації, коли вам доведеться розбудити кішку, яка спить. Наприклад, якщо вона заснула на відчиненому вікні і може випасти. В такому разі акуратно і м'яко перенесіть тварину на інше місце, а потім дайте прокинутися самостійно.

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