Чоловік нажаханий "примарою", що спостерігає за ним ночами: запис із камери відеоспостереження

Чоловіка закликали "покинути свій будинок і ніколи не повертатися" після того, як він побачив "примару", яка нібито спостерігала за його сім'єю.

Нажаханий він поділився відео "тіньової фігури", спійманої його датчиком руху вночі, коли вся сім'я спала.

У п'ятисекундному ролику фігура ковзає вниз сходами, а потім йде з кадру за стіну.

Чоловік написав на Reddit: "Мій датчик руху зазвичай вловлює білі кулі, але минулої ночі все було інакше. Він упіймав цю "фігуру", "тінь" або як би ви її не називали, що спускається моїми сходами. У мене і моєї родини був випадок раніше. Я відчував, що за мною спостерігають, але це звело мене з розуму. Я наляканий. Будь ласка, допоможіть".

Деякі користувачі згодні з тим, що в його будинку мешкають привиди, інші вважають, що він монтував відзнятий матеріал або просто це несправна камера.

Ось чому я не ставитиму камери у себе вдома. Я знаю, що це, швидше за все, просто цифрова аномалія через програмне забезпечення, що компенсує слабке освітлення. Але я хотів би просто не думати про це

Я не пропоную жодної допомоги, але це дійсно моторошно. Мені дивно усвідомлювати, що у нас можуть бути справжні докази надприродного, але через те, наскільки легко маніпулювати відео та зображеннями, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося

Явно хтось спускається сходами, а камера намагається вловити світло. От і все. Це не примара

Тобі потрібно вийти з дому і ніколи не повертатися. Я б більше ніколи там не спав

Нагадаємо, сміливий хлопчик голіруч упіймав величезного пітона. Плазуна випустили на волю.

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