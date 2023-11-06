Чоловік заскочив свою дружину на зраді завдяки камері: де вона встановлена

Чоловік виявив, що його дружина зраджує завдяки камері спостереження.

Про це пише nypost.com.

Як написав його товариш на британському сайті знайомств для одружених людей, пара встановила у будинку камеру у дверях замість просто вічка. Вона здійснює відеозапис, який можна потім переглянути.

Друг пояснив, що його приятель одного разу вирішив проглянути відео та виявив, як таємничий чоловік наближається до його вхідних дверей. Невдовзі обраниця відчинила двері та "влаштувала йому надто теплий прийом".

Як виявилося, це дійсно був її коханець.

"У кого-небудь є дверний дзвінок Ring? Будьте обережні, він щойно поклав край шлюбу мого приятеля. Я не можу повірити, наскільки безглуздо вона вчинила, зробивши це у себе на порозі", — нарікав чоловік. Ring слід заборонити, лол".

У відповідь юзери з обуренням заявили: "Неповагу до інтрижки з використанням сімейного будинку для мене є переходом межі і демонструє зневагу до її чоловіка!", "Хто при здоровому глузді зраджує і робить це у себе вдома?".

Нагадаємо, жінка дізналася про суперечку чоловіка з колегами і хоче розлучення. Вона розповіла, у чому суть офісного парі.

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