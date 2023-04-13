Дощі з попелом та піском налякали мешканців прикордонних з Україною областей РФ

Опади з домішками пройшли у Бєлгороді, Воронежі та Курську.

У четвер, 13 квітня, у прикордонних з Україною російських областях місцеві мешканці стали свідками дивного брудного дощу, який залишав після себе на одязі та автомобілях схожий на крейду наліт. Природу цього явища поки що не можуть пояснити і висувають різні версії.

Про це пишуть у місцевих пабліках мешканці Бєлгородської, Воронежської та Курської областей РФ.

У Бєлгородському державному університеті провели дослідження осаду, що випав під час дощу. Аналіз показав, що з високою ймовірністю, це суміш попелу (згоріла органіка), піску та інших домішок, які, як запевняють російські науковці, не є небезпечною.

Походження домішок у дощовій воді нез’ясоване.

Дехто припускав, що причиною появи білого пилу міг стати викид попелу з вулкану Шивелуч на Камчатці. Однак, фахівці запевняють, що на відстань у тисячі кілометрів цей викид не може поширитися.

Інші припускають, що забруднення атмосфери було викликане роботою нової печі, яку запустили напередодні на цементному виробництві у місті Старий Оскол Бєлгородської області. На підприємстві це заперечують.

Головний синоптик Воронезької області вважає, що брудний дощ став наслідком пилових бур на півдні країни.

Нагадаємо, на російській Камчатці у ніч проти 11 квітня розпочалося виверження вулкана Шивелуч. Місцева влада повідомляє про найсильнішу хмару попелу за 60 років та оголосила найвищий - "червоний" код авіаційної небезпеки.

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