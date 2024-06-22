Екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні

Ченнелер та екзорцистка Ісіта Гайя вважає, що війна в Україні може закінчитись у 2024 або 2025 році. Вона зазначила, що з РФ можливі перемовини.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Астрофеномен".

Ісіта Гайя зазначила, що зараз вона бачить дві дати, коли може закінчитись війна. Вона наголосила, що це може відбутись під час переговорів.

"Реальність завершення війни в цьому році існує. Тобто зараз є дві гілки, які я бачу - цей рік та 2025 рік. Ця реальність про завершення війни і укладення угод, а у цьому братимуть участь багато країн, і вона дуже реальна", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець передбачив, чи поверне Україна всі окуповані території.

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