Туреччина – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 22 червня у Дортмунді, початок – о 19:00 за київським часом.

У суботу, 22 червня, збірні Туреччини та Португалії позмагаються в матчі другого туру групи F фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Обидві збірні розпочали континентальну першість перемогами. Туреччина здолала Грузію (3:1), а Португалія вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1).

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Де дивитися матч Туреччина – Португалія

В Україні поєдинок Туреччина – Португалія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Туреччина – Португалія

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є збірна Португалії. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4,05. Виграш Туреччини – 5,30.

В іншому матчі другого туру квартету F зійдуться збірні Грузії та Чехії (22 червня, початок – о 16:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Туреччина зіграє з Чехією, а Португалія зустрінеться з Грузією. Обидва матчі відбудуться 26 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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