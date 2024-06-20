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Ясновидець передбачив, чи поверне Україна всі окуповані території

Ясновидець передбачив, чи поверне Україна всі окуповані території

Ясновидець передбачив повернення усіх територій України / Фото: Associated Press

Ясновидець зробив передбачення.

Ясновидець Андрій Дуйко вважає, що всі території України повернуться у склад нашої держави. Він зауважив, що це може статись після закінчення війни. 

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Ясновидець, який передбачив війну Росії проти України, зазначив, що всі окуповані території рано чи пізно повернуться до складу України. 

"Я переконаний, що з часом усі області, які на сьогодні окуповані, вони належатимуть України. Можливо це не повернеться після закінчення війни. Але у майбутньому вони повернуться. Я вірю, що і Крим буде українським", - сказав Андрій Дуйко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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