Мама вигнала доньку з дому через першоквітневий розіграш: що вона вигадала

Мама, яка оговтується від першоквітневого розіграшу, влаштованого її "жорстокою" донькою, зізналася, що їй складно "пробачити і забути" цю витівку.

49-річна жінка, дочка якої завжди була "жартівницею", розповіла на Reddit, що 21-річна дівчина чотири дні перебувала в лікарні, де вона відвідувала її щодня до 1 квітня, коли її сусіди та інші друзі взяли її під опіку.

Вона поділилася, що 1 квітня їй зателефонувала заплакана сусідка по кімнаті і повідомила жахливі новини: "Вона сказала, що стан С'юзен раптово погіршився і вона померла. Озираючись назад, я мала б подумати, що щось сталося, але почувши це в той момент, я перетворилася на руїну, що ридає".

Потім вона розповіла про свій "подив і жах", коли через пів години її "померла" дочка С'юзен і її сусідка по кімнаті з'явилися в її будинку з криками: "Перше квітня!". "Виявилося, що їй дозволили покинути лікарню, і саме так вона вирішила повідомити мені про це", - написала вона.

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Зізнавшись, що гірко-солодкий розіграш не залишив її байдужою, вона додала: "Я не знала, що таке можливо. Я не знала, що можна відчувати таке полегшення і водночас бути такою розлюченою. Я назвала цей жарт жахливим, накричала на неї і сказала, що їй не раді в моєму домі в осяжному майбутньому".

На Великдень жінка приймала родичів і її дочка вирішила без запрошення приєднатися до сімейного зібрання: "Я змусила її віддати ключ і сказала, щоб вона забиралася геть з мого дому, і хоча вона дуже вперто не піддавалася, врешті-решт пішла зі сльозами на очах. Решта зустрічі була, зрозуміло, незручною".

Зізнавшись, що їй неймовірно важко пробачити, вона сказала: "Це не означає, що я ніколи не пробачу її, або що я не буду контактувати з нею, або щось подібне, але я просто занадто ображена і злюся, щоб говорити або дивитися на неї зараз, щоб мати будь-яку дискусію про те, що сталося".

Хоча її дочка телефонувала їй щодня, щоб спробувати загладити свою провину, вона розповіла, що ігнорувала всі її дзвінки, і тепер сім'я розділилася на тих, хто вважає, що за вчинки треба відповідати, і тих, хто вважає, що вона повинна пробачити і рухатися далі.

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Після прохання про неупереджену пораду від читачів Reddit, вона отримала величезну підтримку від інших матерів, які не могли повірити в те, що зробила її дочка: "Сказати батькам, що їхня дитина мертва – це занадто, і вона повинна це визнати", "Тебе дійсно образили дуже недоброзичливо, і той факт, що твій перший інстинкт – відповісти добротою, свідчить про те, що твоє серце на правильному шляху", "Вони дозволили цьому тривати 30 хвилин! Уявіть, скільки болю вона відчувала протягом цього часу", "У мене є діти, і весь мій світ розвалився б на шматки. Пів години були б абсолютною вічністю. Це просто чисте зло".

Нагадаємо, хлопець кинув дівчину через те, що та стала "занадто товстою". Вона втерла йому носа схудненням на 45 кіло.

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