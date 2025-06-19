Медики знайшли провісник інфаркту, який є у всіх хворих: подробиці

Біль у серці / © pixabay.com

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Італійські вчені з університету та поліклініки Tor Vergata зробили важливе відкриття в кардіології: у людей, які мають високий ризик інфаркту міокарда, виявлено характерний генетичний маркер у крові. Це дозволяє медичним фахівцям заздалегідь визначати потенційних пацієнтів і вчасно вживати заходів.

Про це повідомляють Новини Ю.

У дослідженні брали участь дві групи пацієнтів: із стабільною ішемічною хворобою серця та з інфарктом. Порівняльний аналіз показав наявність особливих молекулярних варіантів, які можуть виступати як надійні біомаркери ризику.

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«Це не перший біомаркер, але, можливо, найважливіший. Він дозволяє виявити пацієнтів, яким потрібна негайна оцінка та терапевтичне втручання», — наголосив ректор університету Tor Vergata Джузеппе Новеллі.

Використання цього маркера у клінічній практиці може змінити підхід до лікування серцевих недугів. Він дозволяє ще до появи симптомів інфаркту ідентифікувати пацієнтів, які мають найвищий рівень загрози. Такі дані можуть використовуватися у відділеннях невідкладної допомоги як ефективний прогностичний інструмент.

Науковці наголошують: поєднання способу життя і спадковості є ключовим чинником серцевих захворювань, тому своєчасне виявлення загрозливих змін — шанс урятувати життя.

Нагадаємо, міжнародна команда дослідників, очолювана науковцями зі Стенфордського університету, встановила, що старіння людського організму не є рівномірним процесом.

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За даними, зібраними у ході масштабного молекулярного аналізу, існують два вікові періоди, коли тіло зазнає особливо стрімких змін — у середньому віці 44 та 60 років.