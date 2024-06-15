Може погіршити пам'ять: вчені зробили несподіване відкриття про сон

Вчені дослідили, що через перерваний сон порушується повноцінне формування пам'яті.

Про це пише науковий журнал Nature з посиланням на дослідження вчених із Медичної школи Мічіганського університету.

У дослідженні йдеться, що під час сну мозок "перетравлює" отриману за день інформацію, і якщо його розбудити передчасно, повноцінне формування пам'яті порушиться.

Для цього вчені досліджували активність гіпокампа у семи пацюків. Тваринам кілька тижнів тваринам дозволяли бігати лабіринтами, а коли ті засинали, то частину з них вчені регулярно будили передчасно, а інших гризунів не чіпали.

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"У мозку пацюків, яких неодноразово будили, був такий самий чи навіть вищий рівень активності гострих хвиль і пульсацій (sharp-wave ripple), ніж у гризунів, які спали повноцінно. Однак у тварин, що недосипали, цей процес був менш сильним і організованим", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, після того, як тваринам дали нормально поспати протягом наступних двох днів, інформація, яку вони отримували в період порушень сну, не змогла засвоїтися так якісно, як у пацюків, які весь цей час спали повноцінно.

Додамо, вчені дослідили поведінку і спогади людей, які страждають на парасомнію – розлад сну, зокрема лунатизм.

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