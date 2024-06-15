Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії провів змістовну зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Про це глава української держави повідомив у Telegram-каналі.

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“Обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання наших домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО “Петріот”, ситуацію на фронті”, - окреслив коло тем, про які йшлося на зустрічі, український президент.

Володимир Зеленський подякував Камалі Гарріс за участь у саміті та за виділення понад 1,5 млрд доларів для потреб України, які президент назвав “дуже важливою допомогою”.

Нагадаємо, США нададуть Україні понад 1,5 млрд доларів допомоги на енергетику та гуманітарні потреби.

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