США попередили, які країни можуть стати новою ціллю РФ

Якби не запеклий спротив українців домаганням Росії контролювати Чорне море, Молдова, Румунія, Туреччина та Болгарія вже відчули б на собі російську загрозу.

Таку заяву зробила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк під час промови на Чорноморському безпековому форумі, який розпочався сьогодні, 14 червня, в Одесі.

Про це пише "Укрінформ".

"Ми бачимо Одесу, за яку весь український народ не припиняє боротися, попри намагання Росії взяти під контроль Чорне море. Росія — це найбільша загроза не лише для України, а й для Молдови, Румунії, Туреччини та Болгарії. І якби РФ мала успіх в Україні — ці країни б також зіткнулися з імперіалістичним та руйнівним сусідом", – заявила пані посол.

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Брінк зауважила: США знають, що росіяни майже кожного дня атакують Одесу дронами та ракетами.

Головною темою міжнародного Black Sea Security Forum, який проходить в Одесі 14-16 червня, стало обговорення безпекової ситуації в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, загальний залп ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному, Азовському і Середземному морях може становити до 40 ракет.

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