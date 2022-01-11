На Закарпатті свиня вистрибнула з машини просто під час руху (відео)

Тварині пощастило уникнути наїзду одразу двох автівок та втекти на узбіччя.
На Закарпатті водій, який перевозив свиней на причепі авто, загубив одну зі своїх "пасажирок". Свиня вистрибнула просто під час руху дорогою і побігла на узбіччя.
Відео кумедного інциденту опублікувало Zakarpatske TV.
Тварина п'ятачком підважила дошку на автопричепі та вистрибнула. Свині пощастило уникнути наїзду одразу двох автівок та втекти на узбіччя. Водій помітив зникнення і зупинився. Чи вдалося йому піймати втікачку, невідомо.
Раніше у Харкові свинка-втікачка влаштувала мандрівку серед багатоповерхівок.
Нагадаємо, що у США хірурги вперше пересадили людині серце свині.
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