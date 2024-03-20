Не трійня: жінка народила трьох дітей за 10 місяців (фото)

Зараз їм по 13 років.

Жінка, яка народила трьох дітей менше ніж за рік, пояснила різницю у віці між своїми малюками.

41-річна Саріта Голланд народила доньку Стіві, а пізніше того ж року народила двійню – Кіпа і Боуї – всього через 10 місяців після первістка. Її двійнята народилися передчасно, на 30 тижні, а це означає, що її діти мають однаковий вік два місяці щороку.

Зараз усім трьом дітям по 13 років, і вона жартує, що коли їм виповниться 18, на неї чекає дорогий місяць.

Блогерка зі штату Вікторія, Мельбурн, Австралія, розповіла у TikTok: "Я дізналася, що знову вагітна, коли моїй доньці було лише 10 тижнів. Тоді дізнатися, що у мене двоє дітей, було божевіллям. Це звучить божевільно, і так воно і було. Щороку всі троє моїх дітей мають однаковий вік на два місяці".

Вона також поділилася, що затримала своїх близнюків на один навчальний рік, щоб забезпечити Стіві трохи простору без братів.

Мама також розповіла про те, як була вагітною, доглядаючи за крихітною дитиною, зазначивши, що це було "нелегко".

"Це було абсолютне божевілля, і ви, напевно, можете уявити мій шок", - сказала вона.

Чоловік і діти Саріти / Фото: tiktok.com/@saritaholland

Історію багатодітної мами переглянули понад 1,7 мільйона разів, і багато батьків написали в коментарях, яка вона сильна жінка: "Ого! Це дивовижно сильна мама, можу уявити, як це було виснажливо", "Супермама", "Для мами це божевілля! Ви – машина".

Нагадаємо, жінка народила двох дітей 29 лютого у різні високосні роки. Цього року брат і сестра вперше відсвяткували день народження разом.

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